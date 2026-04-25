Las bodas dejan el altar en Pontevedra, ocho de cada diez enlaces ya son civiles

Pontevedra sigue casándose, pero lo hace de otra manera. Los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) indican que en 2024 se celebraron 3.338 matrimonios, 116 más que el año anterior y prácticamente en el mismo nivel que antes de la pandemia, cuando en 2019 se habían contabilizado 3.345. El volumen se ha recuperado, sí, pero el mapa de las bodas ha cambiado por completo. Hoy, en el Día Internacional del Matrimonio, predominan con claridad las ceremonias civiles y el grueso de las parejas llega al matrimonio bastante más tarde que hace dos décadas.

El avance que ofrece el IGE de los datos de 2025 apunta en la misma dirección. Entre enero y septiembre se registraron en la provincia 1.225 bodas, frente a las 1.179 del mismo periodo de 2024. El repunte es moderado, pero suficiente para confirmar que, tras el desplome de 2020, el matrimonio mantiene un suelo estable en Pontevedra. La gran ruptura no está tanto en el número como en la forma.

De las 1.190 bodas de diferente sexo contabilizadas hasta septiembre de 2025, 980 fueron civiles y 210 católicas. Esto representa que más de ocho de cada diez se celebraron ya fuera de la Iglesia. El vuelco es rotundo si se compara con 1998, cuando el reparto era prácticamente el inverso: 1.583 enlaces católicos frente a 310 civiles en el mismo corte temporal. En algo más de un cuarto de siglo, la boda religiosa ha pasado de ser la norma a convertirse en una opción minoritaria para los pontevedreses.

También cambia el perfil de quienes dan el paso. Los datos del IGE muestran que las bodas en Pontevedra se han desplazado hacia edades más altas. En el avance de 2025, la combinación más frecuente entre los matrimonios de diferente sexo es la de esposo y esposa de entre 30 y 34 años, con 182 enlaces. Pero el dato más revelador está en el conjunto. Entre los hombres, casi el 47% de los matrimonios corresponde ya a mayores de 40 años; mientras, con las mujeres, ese porcentaje ronda el 37%. En 1998, en cambio, los menores de 30 concentraban dos de cada tres esposos y ocho de cada diez esposas.

Las parejas jóvenes ya no sostienen el grueso de las bodas. Hoy pesan mucho más las uniones en la treintena avanzada y, cada vez más, también las de mayores de 40 e incluso 50 años. De hecho, entre enero y septiembre de 2025 hubo 113 matrimonios en los que ambos cónyuges tenían 50 años o más, una cifra que ilustra hasta qué punto el calendario matrimonial de la comarca se ha desplazado.

En la comarca se oficiaron 605 matrimonios en 2024, 22 menos que en 2023 y 66 menos que en 2019. Aun así, siguen representando en torno a una quinta parte de todas las bodas de la provincia.

La ciudad continúa siendo el gran polo matrimonial del área, con 265 enlaces en 2024. Muy por detrás aparecen Sanxenxo, con 67; Marín, con 65; y Poio, con 59. Solo esos cuatro municipios reúnen tres de cada cuatro bodas de la comarca. En el otro extremo, Campo Lameiro y A Lama se mueven en cifras muy reducidas, con cinco matrimonios cada uno, mientras Portas, Moraña, Vilaboa y Cuntis permanecen en escalones bajos pero relativamente estables.

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La fotografía final deja una conclusión clara y es que Pontevedra no vive menos pendiente del matrimonio, pero sí lo retrasa, lo seculariza y lo concentra cada vez más en edades y espacios muy distintos a los de la generación pasada. La boda resiste; lo que ha cambiado por completo es el modo y los tiempos para llegar a ella.