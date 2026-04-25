Obras
El BNG de Caldas denuncia un «parcheo selectivo» en la N-640
El Bloque Nacionalista Galego de Caldas de Reis criticó las recientes actuaciones de mejora del firme en la N-640, al considerar que no suponen una reparación integral de la carretera, sino un «parcheo selectivo». Su portavoz, Manuel Fariña, denunció que las máquinas de fresado y asfaltado ya abandonaron la zona y que los trabajos se encuentran ahora en fase de pintado, pese a que siguen existiendo baches importantes en varios tramos, también en el casco urbano.
La formación nacionalista califica la intervención de «maquillaje» y de «insulto a la inteligencia» de la vecindad, al entender que se asfaltaron pequeños segmentos dejando sin actuar zonas dañadas entre medias. Según Fariña, esta ejecución «en mosaico» no resuelve los problemas de seguridad ni de comodidad para la circulación. Por ello, exige al Gobierno central explicaciones sobre los criterios utilizados y un calendario para una mejora completa de la vía. «Mucho anuncio, mucha foto y mucho titular, pero poco asfalto donde de verdad hace falta», concluyó.
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