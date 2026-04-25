Las aulas para niños de tres años recibirán a 525 escolares: una de cada cinco plazas queda sin cubrir

El próximo curso se estrenarán en la educación obligatoria, en Cuarto curso de Infantil, un total de 525 niños de tres años en el municipio. Los datos provisionales de admisión en el proceso de escolarización revelan que Pontevedra ofreció 664 plazas en los 19 colegios públicos del municipio más los concertados y privados, pero solo se cubrió el 79% de los pupitres disponibles. De este modo, una de cada cinco plazas queda vacía, lo que pone de nuevo de manifiesto la caída de la natalidad desde hace años. En todo caso, ese 79% de ocupación está muy por encima de la media provincial, del 64% y de toda Galicia, que apenas supera el 68%.

En toda Galicia 13.993 alumnos se incorporarán el próximo mes de septiembre a las aulas de tres años. Este lunes cada centro pondrá a disposición de las familias los listados provisionales de admitidos. Según explicó este sábado en Vilanova de Arousa el conselleiro de Educación, Román Rodríguez,casi el 97% del alumnado que se incorpora al sistema logró una plaza en el centro escogido como primera opción, es decir, un total de 13.558 alumnos. Otras 435 no lograron la primera opción por lo que se le asignará una plaza en otro colegio sostenido con fondos públicos de su entorno a través del proceso de baremación previsto en estos casos.

Con todo, los listados definitivos se publicarán 15 de mayo y, a partir de ahí, deberán proceder a la matriculación. Para el alumnado de Infantil y Primaria el plazo abarcará del 20 al 30 de junio, mientras que para el de ESO y Bachillerato será de 23 de junio al 7 de julio. Las plazas libres seguirán estando disponibles para las familias durante todo el proceso de admisión y las listas definitivas se publicarán el 15 de mayo, momento a partir del cual deberán proceder a la matriculación. Para los alumnos de Infantil y Primaria, el periodo será del 20 al 30 de junio, mientras que para los alumnos de ESO y Bachillerato será del 23 de junio al 7 de julio.

Cuando se cerró el plazo de reserva, a finales de marzo, ya se comprobaba que no se cubrirían todas las plazas de tres años en Pontevedra.

En los 19 centros públicos se ofrecían algo más de 500 plazas para estos niños de tres años y casi ningún colegio llegó al límite de plazas disponibles. De hecho, solo son dos los que tenían más peticiones que espacios. Se trata del de Vilaverde, en Mourente, y el CEIP A Xunqueira 2. Colegios muy céntricos y con demandas altas en años anteriores, como Álvarez Limeses, Froebel, Barcelos o Crespo Rivas, podrá este año admitir a todos los solicitantes.

La razón, al margen de la caída de la natalidad, está en medidas ya aplicadas el pasado año, como la reducción del número de alumnos por aula, que pasa de 25 a 20, y la zonificación de la ciudad, que deriva a otros colegios a familias a las que antes correspondían centros distintos. A nivel estatal, esta proporción se mantiene en 25 alumnos.

Colegios como el Froebel, Crespo Rivas, Cabanas en Salcedo, o Marcón cuentan con una demanda de plazas muy próxima a la oferta inicial. Pero en otros casos están lejos. Es el caso del Vidal Portela o el CEIP Santo Andrés de Xeve, entre otros.

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Mientras tanto, las escuelas infantiles, para niños de 0 a 3 años darán a conocer el 6 de mayo las listas provisionales de admitidos, tras lo que se abrirá un plazo de reclamaciones de cinco días hábiles, entre el 7 y el 13 de mayo. Las listas definitivas se darán a conocer el 29 de mayo, y posteriormente se abrirá el periodo de matrícula, que se extenderá durante diez días hábiles, del 1 al 12 de junio. El curso escolar comenzará el viernes 4 de septiembre.