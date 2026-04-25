La Asociación Pont-Up Store hace entrega de sus Premios a la Innovación

La Asociación Pont-Up Store entregó ayer en el Liceo Casino de Pontevedra sus II Premios a la Innovación, destinados a reconocer el talento (en productos, servicios y procesos) de las empresas asociadas a Pont-Up. Los galardones se centran en la innovación de producto/servicio, organizativa estratégica o comercial/márketing. La Asociación para o Emprendemento y la Innovación: Pont-Up Store es una entidad nacida en Pontevedra dedicada a impulsar, apoyar y visibilizar el nuevo emprendimiento e incrementar la cultura emprendedora en la sociedad. Su proyecto estrella es la cita anual del mismo nombre, considerado uno de los encuentros de referencia para el emprendimiento en el noroeste peninsular.

Además, convocó los Premios a la Innovación, que llegan este año su segunda edición, con los que apoyar el talento e Impulsar ideas de negocio originales y sostenibles en el territorio y, también, acercar el mundo de la empresa a la ciudadanía y a la juventud. El acto contó con la presencia de Miguel Fernández Lores, alcalde de Pontevedra y Pedro Figueroa Dorrego, presidente de la asociación, así como del secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, el pontevedrés Pablo Fernández. Todos felicitaron a los impulsores de las iniciativas reconocidas y destacaron que este programa es una plataforma esencial para visibilizar y promover el talento emprendedor y la innovación en Galicia. Fernández destacó que la Xunta trabaja en el diseño de una estrategia de emprendimiento ligada al territorio.