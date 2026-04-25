Autónomos
Ape analiza «qué falla» en las ayudas
Pontevedra acogió una jornada centrada en las ayudas al trabajo autónomo que puso sobre la mesa una idea compartida por los participantes: las subvenciones existen, pero no siempre llegan a quienes las necesitan. Alrededor de 50 asistentes participaron en este encuentro, organizado por Ape Galicia, en el que se combinaron visiones institucionales y experiencia práctica para analizar «qué está fallando en el acceso a estas ayudas» y cómo mejorar su aprovechamiento por parte de autónomos y pequeñas empresas. También se puso el acento en el papel estructural del trabajo autónomo dentro del tejido económico y sobre el futuro de la facturación en las empresas, en la que se abordaron los cambios normativos y tecnológicos que afectarán a autónomos y pymes en los próximos años.
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
- Herido muy grave un motorista en Vilanova
- Cinco psicólogos empiezan a pasar consulta en centros de salud y serán 29 en 2030 para cubrir toda el área de Vigo
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Ya en vigor: los propietarios gallegos no pueden exigir dos meses de fianza por el alquiler de una vivienda
- Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
- El armador vigués del «Simione», interceptado con casi 3.000 kilos de cocaína: «No hay nada que me enlace con la droga»