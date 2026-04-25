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Autónomos

Ape analiza «qué falla» en las ayudas

Participantes en el debate.

Participantes en el debate. / FdV

R. P.

Pontevedra

Pontevedra acogió una jornada centrada en las ayudas al trabajo autónomo que puso sobre la mesa una idea compartida por los participantes: las subvenciones existen, pero no siempre llegan a quienes las necesitan. Alrededor de 50 asistentes participaron en este encuentro, organizado por Ape Galicia, en el que se combinaron visiones institucionales y experiencia práctica para analizar «qué está fallando en el acceso a estas ayudas» y cómo mejorar su aprovechamiento por parte de autónomos y pequeñas empresas. También se puso el acento en el papel estructural del trabajo autónomo dentro del tejido económico y sobre el futuro de la facturación en las empresas, en la que se abordaron los cambios normativos y tecnológicos que afectarán a autónomos y pymes en los próximos años.

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