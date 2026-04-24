La Xunta retiró el año pasado 586 nidos de velutina en Pontevedra

La campaña de control de la avispa asiática, más conocida como velutina en Galicia, ha comenzado ya, con la empresa pública Seaga como encargada de realizar los trabajos de retirada de nidos en la comunidad autónoma. Solamente en los cuatro principales municipios de la comarca de Pontevedra se eliminaron el año pasado con esta campaña 1.162 enjambres, repartidos del siguiente modo: 586 en la ciudad capitalina, 233 en Poio, 203 en Marín y 140 en Sanxenxo.

En el caso de la Boa Vila son 202 nidos más que el año anterior (2024), lo que supone casi un 53% más.

A estas cifras hay que sumar, los nidos que retiran los voluntarios en municipios como Pontevedra, generalmente apicultores que mantienen contacto entre sí y que no se pueden arriesgar a perder sus colmenas de abejas por la gravísima destrucción que la velutina supone para ellas.

Hay que recordar que la avispa asiática depreda a las abejas. Suele quedarse en vuelo delante de la colmena o cerca de la entrada, donde captura a las abejas cuando entran o salen, pero también puede cazarlas en pleno vuelo.

El daño no es solo por las abejas que logra matar, sino que la presión continua de la avispa estresa a la colonia, altera el comportamiento de las abejas y puede llegar a paralizar la recolección de néctar y polen. Eso debilita la colmena y disminuye su supervivencia.

Colaboración ciudadana

Desde la Xunta de Galicia se pone en valor la colaboración ciudadana, que considera clave en la lucha contra esta especie, y se insta a contactar con el Teléfono de Atención e Información a la Ciudadanía 012, sobre todo en estos meses, ya que «la primavera y el verano son las épocas del año de mayor proliferación de esta especie».

Desde la alerta recibida en el teléfono 012, el equipo de Seaga procede a la retirada en el menor tiempo posible, si bien hay casos donde los nidos son inalcanzables o difícilmente accesibles y requieren actuaciones complementarias o permisos administrativos o de propietarios.

Además de los nidos retirados, la gestión de avisos por parte de Seaga puede dar lugar a otro tipo de resoluciones: nidos inactivos que ya no tienen actividad de nidos en los que no procede actuación porque están situados en zonas donde no se pueden visualizar de manera directa, nidos que pertenecen a otras especies distintas de la avispa velutina o nidos duplicados que ya fueron objeto de otros avisos recibidos previamente.

Urgencias en el 112

Cuando los avisos se corresponden con una urgencia son derivados a los servicios de emergencias a través del 112 para su retirada inmediata como, por ejemplo, nidos activos en el interior de viviendas habitadas, en establecimientos singulares o en zonas muy concurridas o tratarse de personas alérgicas.

La aplicación Controlvelutina, permite que los efectivos de Seaga actualicen un seguimiento de cada aviso. Ya se realizó además su integración con los servicios de emergencias del 112, para que se puedan movilizar los medios de retirada en los casos más urgentes. Además, como vías complementarias al Teléfono de Atención e Información a la Ciudadanía 012 para comunicarle a la Xunta la presencia de nidos de avispa velutina existe un chatbot y un agente virtual las 24 horas del día y los 365 días del año.

La avispa asiática hace los nidos en los abrigos, es decir, en las zonas resguardadas. Los nidos iniciales son los que se conocen como «primarios». Van aumentando, engordando, y de ahí en adelante se dispara su población.

La Xunta llegó a un acuerdo en 2020 con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para la vigilancia y control de la avispa asiática. En dicho convenio ya están adheridos actualmente los 313 ayuntamientos gallegos.

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El plan permitió la retirada de más de 24.500 nidos el año pasado. Pontevedra fue la provincia que registró un mayor número de nidos eliminados o neutralizados en 2025 con más de 9.100, seguida de los más de 8.800 de la provincia de A Coruña. En Lugo y Ourense se retiraron y se neutralizaron casi 4.200 y cerca de 2.400 nidos, respectivamente.