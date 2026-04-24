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Xuntanza de Rehabilitación Cardíaca

La Xunqueira de Alba se convierte en gimnasio para cuidar el corazón

Algunos de los participantes

Algunos de los participantes / Gustavo Santos

R. P.

Pontevedra

Pacientes y socios de Pontecorazón compartieron este viernes una jornada dedicada al ejercicio, la salud y la convivencia en el parque de la Xunqueira de Alba, en Pontevedra, dentro de la III Xuntanza de Rehabilitación Cardíaca al aire libre. La actividad, organizada por la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del área sanitaria, combinó ejercicios de fuerza, yoga, relajación, estiramientos, juegos populares y una andaina de cinco kilómetros o carrera de diez, adaptada a distintos niveles. La celebración se desarrolló entre las 09.30 y las 14.00 horas reuniendo a decenas de participantes junto a la antigua imprenta provincial y contó con una comida saludable elaborada por el chef Javier Olleros.

La Xunqueira de Alba se convierte en gimnasio para cuidar el corazón | GUSTAVO SANTOS

La Xunqueira de Alba se convierte en gimnasio para cuidar el corazón | GUSTAVO SANTOS

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