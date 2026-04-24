Unha biblioteca ambulante leva aos escolares libros escritos por mulleres
. A Deputación de Pontevedra activa a biblioteca ambulante de Mulleres de palabra(s) para achegar publicacións escritas por mulleres a centros educativos de infantil, primaria e secundaria da provincia. Os centros educativos interesados poden completar xa a solicitude a través da sede electrónica do organismo provincial e ademais de instalar a biblioteca no centro educativo durante, como mínimo, un mes, a Deputación acompañará esta acción cun encontro cunha escritora.
A biblioteca ambulante é dunha das novidades da segunda edición deste programa que chegará aos centros educativos da provincia que así o soliciten. A Deputación, coa itinerancia da biblioteca, facilitará aos centros educativos a listaxe de títulos, ordenada por xéneros e por idade do público lector. O seu fondo está integrado por exemplares que abranguen desde títulos das autoras que participaron na primeira edición ou que foron recomendados, como por publicacións para público infantil e xuvenil, exemplares de banda deseñada e novela gráfica, poesía, obra das novas voces literarias e exemplares para público lector adulto.
