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Xunta de Goberno

Las Rías Baixas se promocionan en Nueva York

Luis López viajará mañana a los Estados Unidos para participar en dos eventos por la cultura y la gastronomía local

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, durante la intervención de esta mañana.

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, durante la intervención de esta mañana. / FdV

Hugo de Dios

Pontevedra

La Diputación de Pontevedra llevará este fin de semana la proyección exterior de las Rías Baixas a Nueva York, en una Xunta de Goberno en la que también quedaron aprobadas nuevas partidas para reforzar servicios municipales, igualdad, deporte e infraestructuras en la provincia.

Luis López anunció una breve visita institucional a la ciudad estadounidense para participar en la inauguración de A distancia que une, exposición del escultor cambadés Manolo Paz que reunirá dos piezas en Park Avenue, en Manhattan. El presidente provincial asistirá también el domingo a la Feira do Cocido de Lalín en la Casa de Galicia de Nueva York, una cita con la que se busca divulgar la gastronomía de las Rías Baixas. «Será una oportunidad de oro para que nuestra cultura vuelva a brillar desde uno de los centros de la cultura y del mundo occidental», afirmó.

La reunión aprobó además 200.000 euros para los servicios de normalización lingüística de nueve concellos de la provincia. En materia de igualdad, la Diputación adjudicó por cerca de 700.000 euros la gestión del programa +Xuntas para 2026 y 2027, con más de 200 talleres anuales para entidades sin ánimo de lucro.

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En el ámbito deportivo, se aprobaron 700.000 euros en ayudas a clubes de ámbito inferior al estatal, junto a las reformas de las gradas del pabellón de Nantes y el campo de fútbol de Baltar, en Sanxenxo, por 121.000 euros, y la construcción de una pista de pádel en Vilaboa por 101.000 euros.

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