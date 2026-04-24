La reforma de Rosalía de Castro llegará a 18 meses

Representantes de la Asociación Vecinal de Mollavao mantuvieron ayer una reunión con el alcalde, Miguel Fernández Lores, y con el concejal de servicios urbanos básicos, Xaquín Moreda, en la que le trasladaron las principales demandas del barrio que «van mucho más allá de la reforma de Rosalía de Castro y de la ejecución del nuevo vial».

Según los vecinos, «el Concello indicó que el inicio de las obras será en breve, tras una década de trámites, pero sin una fecha concreta, y que su duración podría prolongarse más allá del previsto inicialmente, superando el año y medio de ejecución».

Desde la Asociación señalan que, «aún siendo una actuación relevante, no resuelve los principales problemas del barrio, que llevan años siendo trasladados por los vecinos».

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Entre ellos destacan cuestiones relacionadas con el abandono de vehículos, falta de limpieza de espacios públicos y fincas privadas, «abandono, deficiencias en saneamiento y abastecimiento, estado de las aceras y del pavimento, así como la falta de espacios verdes, zonas de esparcimiento y equipamientos sociocomunitarios y deportivos».