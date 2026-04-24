El Puerto de Marín pulveriza su marca de buques al crecer el tráfico de mercancía general

El Puerto de Marín ha resuelto con un «notable» el primer trimestre del año, un periodo marcado sobre todo por la crisis derivada de la guerra de Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz. Pero esta situación no ha afectado a la actividad en los muelles marinenses, que acumula entre enero y marzo un dato muy llamativo: con 158 mercantes en tres meses, se ha pulverizado el récord de atraque de buques en el Puerto. En los quince años anteriores se alcanzó una media de 38 al mes y en 2026 ya se llega a 53 mensuales.

La razón está en la diversificación de tráficos. En este primer trimestre se constata un movimiento de algo más de 483.000 toneladas, un 18% menos que en el mismo periodo de 2025. La drástica caída de los graneles sólidos, en especial cereales, está detrás de este descenso. Solo se han movido hasta ahora 184.000 toneladas, con un recorte del 42%. Esto significa que menos de cuatro de cada diez toneladas que pasan por los muelles marinenses son graneles, cuando lo habitual es que representa más de la mitad de toda la actividad.

En cambio, aumentan otros productos, en especial la mercancía general, una denominación que incluye, por ejemplo, la pasta de papel, los productos siderúrgicos o los componentes eólicos, así como los contenedores, con fruta o conservas. Suponen este año el 60% de todo el tráfico.

Así, en mercancía general se observa un aumento del 11%, hasta rozar este año las 300.000 toneladas, frente a las 266.000 del primer trimestre de 2025. Por su parte, los contenedores han movido ya 112.000 toneladas, un 5% más.

La pesca también registra una notable mejora, de un 22% con respecto a 2025, pero el dato más llamativo es el relativo a las exportaciones, que crecen un 4%, hasta las 150.000 tonelada, en su totalidad mercancía general.

Son las importaciones las que registran una caída destacada, asociada al descenso de los graneles, principal mercancía que llega al Puerto procedente del extranjero.

La Autoridad Portuaria explicaba ayer que en este año están «llegando más barcos de mercancía general, que son más pequeños que los grandes graneleros y transportan menos toneladas pero de forma más habitual». Esto explica el hecho de que se haya alcanzado un récord de barcos este año, pero sin reflejarse en un aumento de la estadística general. Las mismas fuentes insisten en que «estos mercantes suelen llevar menos toneladas en relación a un granelero con lo que vienen más a menudo».

En toda España, los puertos de titularidad estatal movieron 133.238.046 toneladas hasta marzo, lo que supone un descenso del 1,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Puertos del Estado señala que «en los dos primeros meses de 2026, la incertidumbre económica general y algunos cierres puntuales de terminales debidos a la climatología adversa provocaron descensos de los tráficos del 4,5% en enero y del 1,3% hasta febrero», Por su parte, «en marzo se observan algunos cambios como mejores datos respecto al mismo mes del año anterior en casi todas las categorías, y especialmente el fuerte aumento de los contenedores, aunque el resultado del trimestre sigue siendo a la baja, efecto de la tensión geopolítica mundial».

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Añade que «la mercancía general frena su caída y hasta marzo registra un descenso del 2%, frente a la disminución del 8,1% de enero y del 4% en los dos primeros meses, con caídas del 1,5% en la contenerizada y del 3% en la convencional.