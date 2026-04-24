Pontevedra rescinde el contrato del parque de Doce de Novembro al renunciar la adjudicataria

La crisis de la empresa Oresa Construcción y Servicios Globales, S.L. provoca un nuevo retraso del ya "eterno" proyecto del parque de la calle Doce de Novembro, en la plataforma sobre las vías del tren.

La constructora abandonó las obras sin previo aviso en Semana Santa, apenas unos días después de su inicio, y ya comunicó al Concello su renuncia formal al contrato. Este mismo viernes, el gobierno local acuerdo su rescisión oficial.

Se da así el primer paso para poder licitar de nuevo una actuación que supera los 640.000 euros y que acumula un largo historial de retrasos, ya que fue necesario, entre otros informes, disponer de un permiso de Adif para ejecutar los trabajos, y que tardó varios meses en tramitarse.

Después de iniciar los trabajos en marco, la retirada de las casetas de trabajo y la falta de actividad tras la Semana Santa encendieron las alarmas en el Concello, que pidió explicaciones a la empresa. Un mes después, ya está claro que habrá que buscar a otra adjudicataria, es decir, más meses de retraso.

La parcela fue cedida por Adif al Concello en marzo de 2016, pero casi diez años después la actuación sigue sin culminarse. En todo ese tiempo, el proyecto ha ido encadenando retrasos, desde una larga tramitación administrativa hasta la necesidad de un nuevo permiso de Adif que todavía demoró el inicio de las obras después de su adjudicación. Esa sucesión de obstáculos ayuda a explicar por qué se ha instalado la sensación de que Doce de Novembro es una obra marcada por los contratiempos.

Esta misma empresa fue la adjudicataria en Marín de las obras en la Rúa do Forte y el Vial de Praias y también se apuntó a rescindir el contrato de la senda peatonal y ciclista entre la Escuela Naval y las playas de Portocelo y Mogor, adjudicado por 593.364,23 euros, después de que la actuación quedase a medio hacer.

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A eso se suma otro contrato municipal ya afectado, el de mantenimiento de caminos rurales, y los problemas detectados en la obra de la PO-546 entre Concepción Arenal y A Ponte, dependiente de la Xunta, donde siguen pendientes correcciones.