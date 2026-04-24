Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comuneros capital privadoSalvado por un trasplante de hígadoMoción censura LugoRefuerzos CeltaVigo PortéEclipse total Sol
instagramlinkedin

Pontevedra combate el acoso sexual y la discriminación del colectivo LGTBIQ+ en el ámbito sanitario

El área sanitaria forma al personal sobre el protocolo de actuación en estos casos

Técnicas que participaron en la sesión

Técnicas que participaron en la sesión / FdV

R. P.

Pontevedra

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha desarrollado una jornada divulgativa centrada en el "Protocolo de actuación fronte ao acoso sexual e a discriminación das persoas LGTBI", una herramienta que se considera "clave para garantizar entornos laborales seguros, respetuosos e igualitarios en el ámbito sanitario"

La sesión contó con la participación de Paula Arizaga Diz y Paula Grandio Taibo, técnicas de Prevención de Riesgos Laborales del área sanitaria, así como de María Dolores Lago Taboada, también del área de Prevención de Riesgos Laborales y María del Mar Casal Mayo, de la Sección de Igualdad, que fueron las encargadas de explicar los contenidos del protocolo y resolver dudas de las personas asistentes.

Durante la jornada se dieron a conocer los principios y objetivos de este protocolo, basado en la tolerancia cero ante cualquier forma de violencia sexual o discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. En este sentido, se subrayó la importancia de promover una cultura organizativa fundamentada en el respeto, en la igualdad de trato y en la protección de las personas.

El protocolo tiene un amplio alcance, al incluir a todo el personal del Servizo Galego de Saúde, así como a las entidades adscritas, empresas contratadas y externalizadas, y también a las personas que colaboran con la organización en régimen de prácticas, formación o voluntariado.

Durante la sesión se explicaron también los canales de comunicación y denuncia disponibles. Así, la persona afectada o su representante legal puede activar el procedimiento mediante los formularios establecidos, al igual que los órganos de representación del personal, las personas delegadas sindicales o de prevención, y la propia Dirección del área sanitaria. Además, cualquier persona puede informar de posibles situaciones a través de los mecanismos habilitados.

En lo relativo a las medidas de protección, el protocolo contempla la adopción de actuaciones cautelares como cambios de turno, de puesto o de localidad, así como la suspensión cautelar de funciones, con el objetivo de garantizar la seguridad de la persona afectada mientras se desarrolla el proceso.

Noticias relacionadas

La jornada también permitió dar a conocer los recursos de apoyo y asesoramiento disponibles, como la Asesoría Confidencial y la Comisión Instructora de Servizos Centrais, que garantiza la gestión de los casos con confidencialidad, rigor y sensibilidad, acompañando a las personas afectadas sin juicios de valor.

TEMAS

Tracking Pixel Contents