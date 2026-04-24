Pontevedra combate el acoso sexual y la discriminación del colectivo LGTBIQ+ en el ámbito sanitario

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha desarrollado una jornada divulgativa centrada en el "Protocolo de actuación fronte ao acoso sexual e a discriminación das persoas LGTBI", una herramienta que se considera "clave para garantizar entornos laborales seguros, respetuosos e igualitarios en el ámbito sanitario"

La sesión contó con la participación de Paula Arizaga Diz y Paula Grandio Taibo, técnicas de Prevención de Riesgos Laborales del área sanitaria, así como de María Dolores Lago Taboada, también del área de Prevención de Riesgos Laborales y María del Mar Casal Mayo, de la Sección de Igualdad, que fueron las encargadas de explicar los contenidos del protocolo y resolver dudas de las personas asistentes.

Durante la jornada se dieron a conocer los principios y objetivos de este protocolo, basado en la tolerancia cero ante cualquier forma de violencia sexual o discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. En este sentido, se subrayó la importancia de promover una cultura organizativa fundamentada en el respeto, en la igualdad de trato y en la protección de las personas.

El protocolo tiene un amplio alcance, al incluir a todo el personal del Servizo Galego de Saúde, así como a las entidades adscritas, empresas contratadas y externalizadas, y también a las personas que colaboran con la organización en régimen de prácticas, formación o voluntariado.

Durante la sesión se explicaron también los canales de comunicación y denuncia disponibles. Así, la persona afectada o su representante legal puede activar el procedimiento mediante los formularios establecidos, al igual que los órganos de representación del personal, las personas delegadas sindicales o de prevención, y la propia Dirección del área sanitaria. Además, cualquier persona puede informar de posibles situaciones a través de los mecanismos habilitados.

En lo relativo a las medidas de protección, el protocolo contempla la adopción de actuaciones cautelares como cambios de turno, de puesto o de localidad, así como la suspensión cautelar de funciones, con el objetivo de garantizar la seguridad de la persona afectada mientras se desarrolla el proceso.

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La jornada también permitió dar a conocer los recursos de apoyo y asesoramiento disponibles, como la Asesoría Confidencial y la Comisión Instructora de Servizos Centrais, que garantiza la gestión de los casos con confidencialidad, rigor y sensibilidad, acompañando a las personas afectadas sin juicios de valor.