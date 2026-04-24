Octubre, previsión de inicio de la nueva red de saneamiento de Sanxenxo y Poio

La empresa pública Acuaes formalizó este viernes la cesión al Concello de Sanxenxo para su explotación de las actuaciones correspondientes al emisario de Montalvo y a la estación de bombeo de aguas residuales del Puerto de Sanxenxo, que forma parte del plan estatal para sanear la orilla norte de la ría en Sanxenxo y Poio con una inversión global de 24 millones. En el acto de firma de cesión de la explotación participaron la presidenta de Acuaes, María Rosa Cobo, así como los alcaldes de ambos municipios, Telmo Martín, y Ángel Moldes.

La firma implica que el Concello de Sanxenxo, con el acuerdo del Concello de Poio como usuario del sistema una vez se ponga en marcha el bombeo de Raxó, asume la gestión de las tareas de operación, conservación y mantenimiento de las infraestructuras e instalaciones vinculadas al emisario de Montalvo y a la estación de bombeo de Sanxenxo. La previsión es que en octubre esté lista la mayor parte del sistema y a medida que entre en servicio, se irá completando la cesión de la explotación de otros elementos del sistema construidos por Acuaes hasta culminar con la cesión de la nueva depuradora el próximo otoño.

El nuevo emisario submarino de Montalvo consiste en una conducción de 1.304 metros de longitud diseñada para descargar el caudal máximo de la depuradora de Paxariñas (557 l/s). Se ha mantenido el tramo terrestre del emisario, mientras que el primer tramo del nuevo trazado, de 251 metros de longitud, se ha ejecutado mediante perforación horizontal dirigida. Asimismo, se ha retirado del fondo marino un segundo tramo de aproximadamente 900 metros que se encontraba en desuso.

En cuanto a la estación de bombeo e impulsión del Puerto de Sanxenxo, los trabajos han permitido incrementar su capacidad hasta los 200 l/s.

Tras la firma, la comitiva ha visitado el resto de los proyectos que integran la actuación: depuradora de Paxariñas, los colectores de Raxó, Areas y Avenida de León, además de los bombeos de O Espiñeiro, Areas y Raxó. Se comprobó además el correcto funcionamiento de la nueva depuradora de Paxariñas puesta en marcha el pasado marzo, que dará servicio a una población de 98.412 habitantes equivalentes con un caudal medio de 16.042 m³/día. Los trabajos continúan con la demolición de las antiguas instalaciones, así como con labores de vaciado, limpieza, reparación y renovación del equipamiento.

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«Sanxenxo lleva casi 3.000 años viviendo de estas aguas que tenemos a nuestras espaldas. Y como queremos seguir haciéndolo durante mucho tiempo, Acuaes y los concellos de Poio y Sanxenxo hemos colaborado para ampliar la depuradora, así como el bombeo y el emisario submarino que ahora recibimos», apuntó Telmo Martín. En la misma línea, explicó que «los vecinos no han tenido que poner ni un euros de los 24 millones que se han invertido. La mitad son fondos europeos y la otra mitad se cubre con el canon anual que paga la concesionaria del agua».