Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juicio Kitchen RajoyExtradicción exprofesor violadorBarça-CeltaNominado mejor docente suspende oposiciónForo Turismo de Vigo
instagramlinkedin

Tradición

O Concello de Caldas repartirá até 1.400 euros en premios na Festa dos Maios

R. P.

Caldas de Reis

O Concello de Caldas repartirá até 1.400 euros en premios na Festa dos Maios do vindeiro día 1. O tenente de alcalde Manuel Fariña, que anima a asociacións, colexios e entidades a participar na tradicional celebración da chegada da primavera, vén de anunciar que todos os colectivos que se presenten recibirán unha gratificación unha gratificación económica.

O responsable de Cultura destaca que os ‘maios’ son unha das tradicións máis singulares da cultura popular galega, transmitida ao longo dos anos da xente maior á máis nova. Co fin de que se manteñan estas celebracións e que Caldas poida lucir as construcións de fiúncho, flores, follas, froitos e ovos acompañadas de cantigas e coplas cheas de retranca e enxeño, o goberno local decidiu facer unha importante aposta económica nesta festa.

Así, este ano vai repartir até 1.400 euros en premios na celebración: haberá os tradicionais e respectivos premios de 200 euros á mellor copla, á mellor interpretación e ao maio mellor engalanado (que se poden acumular), e caberá a posibilidade tamén doutro premio extra, un accésit de 200 euros, para recoñecer o bo facer dalgún maio que non fose premiado nas categorías xerais.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents