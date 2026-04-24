Luz verde unánime al plan extraordinario para reparar daños en viales municipales

El plan Vía Depo fue el gran protagonista del pleno ordinario de la Diputación de Pontevedra. El proyecto movilizará 8 millones de euros para financiar obras de pavimentación, mejora de firmes y seguridad vial en todos los concellos de la provincia menos Vigo y Pontevedra. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, aunque con apuntes críticos de la oposición.

El gobierno provincial defendió que se trata de una herramienta de cooperación municipal con «criterios objetivos y reparto en igualdad de condiciones, independientemente del color político de cada concello». El portavoz popular Jorge Cubela lo enmarcó como «una línea de apoyo directo a los municipios» y sostuvo que permitirá responder a necesidades básicas de movilidad y seguridad, especialmente en los municipios pequeños.

Por su parte, el BNG votó a favor al considerar que el plan cuenta con criterios objetivos de reparto, pero cuestionó varios aspectos de las bases. Su portavoz, César Mosquera, lamentó que queden fuera Pontevedra y Vigo, pese a que también tienen una amplia red de vías rurales, y criticó que no puedan financiarse obras ya adjudicadas. A su juicio, esa condición penaliza a los concellos que actuaron con previsión para resolver necesidades urgentes. «Si algún concello fue previsor y avanzó los trabajos, queda fuera», resumió.

El PSOE también apoyó la aprobación, aunque rebajó el alcance del programa y lo calificó como «un plan de asfaltado insuficiente para responder a todos los daños causados por los temporales». La portavoz socialista, Ana Laura Iglesias, recordó que su grupo había reclamado una línea extraordinaria de ayudas más amplia para infraestructuras municipales, instalaciones deportivas, redes de saneamiento, abastecimiento, alumbrado o equipamientos públicos. «Presentan un plan para tapar baches, pero del resto de desperfectos los concellos tendrán que arreglárselas como puedan», señaló contundente.

El pleno también debatió una moción del PP para reclamar al Gobierno de España la implantación urgente de internet de alta velocidad en toda la provincia. Los populares denuncian que 86.760 pontevedreses carecen de una conexión adecuada y defienden que esta carencia afecta al teletrabajo, a las empresas, al estudio o a la teleasistencia, entre otros aspectos En la comarca de Caldas, según los datos aportados por el PP, serían 5.971 los vecinos sin este servicio.

El BNG apoyó la necesidad de mejorar la conectividad, pero reclamó que el Ministerio supervise a las empresas para garantizar la fibra óptica antes del apagado del cobre y que se eliminen también las zonas de sombra en la cobertura móvil.

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En el tramo final, la agrupación nacionalista defendió una moción contra el militarismo y la celebración en Vigo de los actos del Día de las Fuerzas Armadas, que fue rechazada por PP y PSOE. El BNG criticó el aumento del gasto militar y defendió destinar esos recursos a servicios públicos, asegurando que «el coste de un helicóptero permite la construcción de cuatro institutos, y el de dos submarinos el rescate de la AP-9», entre otras comparaciones con las que se despidió la sesión del mes de abril.