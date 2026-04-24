Entre O Grove y Sanxenxo
El grupo Assia animará el fin de semana de la media maratón Entre Rías
Actuará el 15 de mayo en la Praza do Mar
La Media Maratón Entre Rías incluye una programación que arranca el viernes, 15 de mayo, con un concierto gratuito del Grupo Assia, a las 22.00 horas, en la Praza do Mar. La orquesta originaria de Asturias dará el pistoletazo de salida a un fin de semana marcado por la actividad deportiva y turística en los dos municipios por los que transcurre la prueba. «Somos conscientes de que la prueba es una buena excusa para invitar a los corredores a disfrutar de Sanxenxo y de O Grove durante todo el fin de semana con una programación atractiva», explica Marcos Guisasola, concejal de Deportes.
La Entre Rías Media Maratón 2026, organizada por los concellos de O Grove y Sanxenxo bajo la dirección técnica de Nokao, volverá a reunir a miles de corredores y contará con dos modalidades: Media Maratón (21 kilómetros y 10K.
Además, el sábado 16 de mayo se celebrarán las carreras infantiles gratuitas para niños y niñas de 0 a 13 años, reforzando el carácter familiar y participativo de la prueba. La cita ya cuenta con 2.500 inscritos, superando los 2.200 de la edición anterior. Las inscripciones continúan abiertas hasta agotar dorsales en la web oficial: www.entreriasmediamaraton.com. La prueba se celebrará el próximo 17 de mayo entre O Grove y Sanxenxo y contará con el laureado triatleta Javier Gómez Noya como padrino oficial de la cita.
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