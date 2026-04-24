Cita festiva
Gondar acoge la Festa da Xuventude
La programación incluye actividades hoy, el día 10 y el 1 de mayo
Gondar acoge la celebración de la XVII Festa da Xuventude. A partir de las 22.00 horas da comienzo una gran fiesta que contará con las actuaciones de Michenlo, Dumore, Groove Amigos, Borja Solla, Jacobo Mínimo. Miembros de la Comisión de Fiestas de Santo Tomé de Gondar acompañados del concejal, Marcos Guisasola, presentaron la cita, así como la programación de Santo Tomé que será los días 24 y 30 de abril y 1 de mayo.
Para hoy, el recinto de la fiesta está cubierto con una carpa y vallado. El acceso es libre por una única entrada controlada y no estará permitida la entrada con bebida del exterior. Durante la velada, se realizarán distintos sorteos, entre ellos un cerdo. La comisión de fiestas repite la propuesta para reducir los residuos en la fiesta con la venta de un vaso conmemorativo reutilizable que los asistentes podrán adquirir por 1 euro; camisetas a 10 euros y pulseras.
El jueves 30, en la víspera de Santo Tomé los vecinos podrán disfrutar desde las 22.30 horas con una gran verbena amenizada por la orquesta Charleston Big Band, el grupo Unión y Fuerza y DJ Matrek.
El viernes, 1 de mayo, comienzan los actos a las 9.00 horas con la salva de bombas. A continuación, el grupo de gaitas Os Cruceiros de Vilalonga y la formación Superfurruxa animarán el pasacalles. A las 12 horas, se oficiará la misa solemne cantada por el coro parroquial en honor al santo, que precederá a la tradicional procesión acompañada por el grupo de gaitas Os Cruceiros. Finalizados los actos litúrgicos, dará comienzo la sesión vermú a cargo de la formación @Deviño.
Por la tarde, a las 19.00 horas, se disputará el XV Trofeo Santo Tomé de Gondar con un partido entre solteros contra casados. En esta jornada habrá pintacaras para los más pequeños.
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