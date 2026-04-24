La Festa do Viño une este año cepas y productos del mar

La bodega Os Areeiros acogió esta mañana la presentación de la Festa do Viño de Vilaboa 2026, que se celebrará en Riomaior los días 8, 9 y 10 de mayo. El alcalde, César Poza, y la concejala de Promoción Económica, Carmen Gallego, explicaron que esta edición incorpora un guiño especial a los productos del mar, después de que el sector marisquero renunciara este año a su cita propia por la situación de precariedad que atraviesa. Ambos coincidieron en que es necesario «acompañar al sector y hacer visible un momento especialmente delicado para las familias que viven del mar».

La programación se abrirá el viernes 8 de mayo a las 17.00 horas en la Casa de la Cultura de Riomaior con la jornada «Entre mareas y cepas», un encuentro que busca poner en diálogo dos pilares de la economía local: el marisqueo y la acuicultura de mejillón, por una parte, y la viticultura, por la otra. La primera de las mesas abordará la situación actual de los cultivos de bivalvos y sus retos de futuro, con la participación de Elsa Vázquez Otero, catedrática de la Universidade de Vigo; José Fernández Babarro, científico del IIM-CSIC; y José Manuel Parada Encisa, consultor en pesca artesanal y marisqueo. La sesión incluirá con un coloquio abierto al público.

La segunda mesa se centrará en la innovación y en la sostenibilidad del viñedo, reuniendo profesionales de la ingeniería agrícola, de la investigación y de la producción vitivinícola. Intervendrán Juan Carlos Vázquez Abal, técnico de la Evega; Tamara Canal García y Ángela Yusta Álvaro, de Paco & Lola; y Cristina Carrera, asesora técnica en viticultura. La jornada cerrará a las 19:00 horas, momento en el que se abrirán los stands de la fiesta.

La Festa do Viño 2026 contará con la participación de cinco viticultores y tres bodegas del municipio, además de puestos de artesanía y gastronomía. Entre las propuestas culinarias destacan el Bar O Chancho, la Pulpería Selecta, Ostras Tito y la Pastelería Os Laranxos. La organización también programó actividades para público familiar, con hinchables, talleres y juegos tradicionales a lo largo del sábado y del domingo.

Las pregoneras serán Sobria y Serena, el dúo formado por Jazmín Abuín y Arantxa Treus. El sábado por la tarde se celebrará un showcooking a cargo de Chicolino Eventos, en el que se elaborarán en directo dos recetas que unen mar y vino: vieira marinada con vino de Vilaboa y lubina en salsa verde.

La música volverá a tener un papel destacado a lo largo del fin de semana. El viernes actuarán las bandas de música de Bueu y de Vilaboa. El sábado, la Mekánica Rolling Band animará el mediodía y el grupo A Roda será el encargado de la actuación nocturna. El domingo cerrará la programación Mallou, en un concierto previsto para el mediodía.

Noticias relacionadas

Los stands permanecerán abiertas el viernes de 19.00 a medianoche; el sábado de 11.00 a 17.00 y de 19.00 a 00.00 horas; y el domingo de 11.00 a 17.00 horas. Las copas tendrán un precio de tres euros en concepto de depósito, que será devuelto al entregar la copa con su ticket.