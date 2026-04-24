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Vilaboa

La Festa do Viño une este año cepas y productos del mar

La cita, del 8 al 10 de mayo, deja hueco al marisqueo, que renunció a su feria propia

Presentación de la fiesta, esta mañana en la bodega Os Areeiros. | FDV

Presentación de la fiesta, esta mañana en la bodega Os Areeiros. | FDV

R. P.

Vilaboa

La bodega Os Areeiros acogió esta mañana la presentación de la Festa do Viño de Vilaboa 2026, que se celebrará en Riomaior los días 8, 9 y 10 de mayo. El alcalde, César Poza, y la concejala de Promoción Económica, Carmen Gallego, explicaron que esta edición incorpora un guiño especial a los productos del mar, después de que el sector marisquero renunciara este año a su cita propia por la situación de precariedad que atraviesa. Ambos coincidieron en que es necesario «acompañar al sector y hacer visible un momento especialmente delicado para las familias que viven del mar».

La programación se abrirá el viernes 8 de mayo a las 17.00 horas en la Casa de la Cultura de Riomaior con la jornada «Entre mareas y cepas», un encuentro que busca poner en diálogo dos pilares de la economía local: el marisqueo y la acuicultura de mejillón, por una parte, y la viticultura, por la otra. La primera de las mesas abordará la situación actual de los cultivos de bivalvos y sus retos de futuro, con la participación de Elsa Vázquez Otero, catedrática de la Universidade de Vigo; José Fernández Babarro, científico del IIM-CSIC; y José Manuel Parada Encisa, consultor en pesca artesanal y marisqueo. La sesión incluirá con un coloquio abierto al público.

La segunda mesa se centrará en la innovación y en la sostenibilidad del viñedo, reuniendo profesionales de la ingeniería agrícola, de la investigación y de la producción vitivinícola. Intervendrán Juan Carlos Vázquez Abal, técnico de la Evega; Tamara Canal García y Ángela Yusta Álvaro, de Paco & Lola; y Cristina Carrera, asesora técnica en viticultura. La jornada cerrará a las 19:00 horas, momento en el que se abrirán los stands de la fiesta.

La Festa do Viño 2026 contará con la participación de cinco viticultores y tres bodegas del municipio, además de puestos de artesanía y gastronomía. Entre las propuestas culinarias destacan el Bar O Chancho, la Pulpería Selecta, Ostras Tito y la Pastelería Os Laranxos. La organización también programó actividades para público familiar, con hinchables, talleres y juegos tradicionales a lo largo del sábado y del domingo.

Las pregoneras serán Sobria y Serena, el dúo formado por Jazmín Abuín y Arantxa Treus. El sábado por la tarde se celebrará un showcooking a cargo de Chicolino Eventos, en el que se elaborarán en directo dos recetas que unen mar y vino: vieira marinada con vino de Vilaboa y lubina en salsa verde.

La música volverá a tener un papel destacado a lo largo del fin de semana. El viernes actuarán las bandas de música de Bueu y de Vilaboa. El sábado, la Mekánica Rolling Band animará el mediodía y el grupo A Roda será el encargado de la actuación nocturna. El domingo cerrará la programación Mallou, en un concierto previsto para el mediodía.

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Los stands permanecerán abiertas el viernes de 19.00 a medianoche; el sábado de 11.00 a 17.00 y de 19.00 a 00.00 horas; y el domingo de 11.00 a 17.00 horas. Las copas tendrán un precio de tres euros en concepto de depósito, que será devuelto al entregar la copa con su ticket.

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