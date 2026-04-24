El eco de Grândola retumba en la Boa Vila

La plaza de la Peregrina se convirtió este viernes en un espacio de música compartida, memoria y participación ciudadana con la interpretación colectiva de «Grândola, Vila Morena», la mítica canción portuguesa de José «Zeca» Afonso vinculada a la Revolución de los Claveles. La cantata comunal, abierta a todo el público, reunió a voces profesionales, músicos y vecinos en torno a una pieza que mantiene intacto su valor simbólico como expresión de libertad, fraternidad e igualdad.

El acto, celebrado sobre las ocho de la tarde, estuvo dirigido por el artista y musicoterapeuta social Nelson Quinteiro y contó con la participación de la agrupación vocal Máis Cantos y de la Banda de Música Unión de Lantaño, de Portas. La propuesta formó parte de la programación de UNED Sénior y buscó trasladar a la calle el carácter colectivo de una canción que, medio siglo después de su papel en la historia reciente del país luso, continúa funcionando como punto de encuentro.

La cita tuvo como eje el verso «En cada esquina un amigo / en cada rostro igualdad», tomado como inspiración para una convocatoria pensada para implicar directamente al público. No se trató solo de asistir a una actuación musical, sino de sumarse a una interpretación común en la que la plaza asumió el papel de escenario y, al mismo tiempo, de coro abierto.

Antes de la cantata final, Máis Cantos ofreció un repertorio de música tradicional portuguesa, que sirvió de antesala a la intervención conjunta con la Banda de Música Unión de Lantaño. La presencia de la formación instrumental aportó acompañamiento y dimensión colectiva a la interpretación de «Grândola, Vila Morena», que cerró el acto con la participación de los asistentes.

Durante la jornada se repartieron 300 claveles rojos entre el público, un gesto cargado de simbolismo que evocó el carácter pacífico de la Revolución de los Claveles, el levantamiento que el 25 de abril de 1974 puso fin a la dictadura en Portugal. La flor, convertida desde entonces en emblema de aquella jornada, acompañó una convocatoria marcada por la voluntad de recordar desde la música y la participación.

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La propuesta permitió acercar a Pontevedra una de las canciones más reconocibles de la memoria democrática de la nación portuguesa, no desde la solemnidad institucional, sino desde una celebración coral y ciudadana en pleno corazón de la Boa Vila.