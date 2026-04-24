El Concello paga a 270 euros/m2 las parcelas del futuro parque de José Malvar

El Concello ha iniciado el proceso de compra de las parcelas para crear una nueva gran zona verde en paralelo a José Malvar y alcanzó el primer mutuo acuerdo para la adquisición de las dos primeras parcelas número, que suman 1.459 metros cuadrados por 395.421 euros, lo que supone una media de unos 270 euros/m2. El gobierno local apuesta por priorizar estos acuerdos con los propietarios y recurrir a la figura de la expropiación únicamente en aquellos casos nos que no sea posible el pacto.

La creación de este futuro parque requiere la adquisición completa de un total de doce parcelas, con superficies muy variadas que oscilan desde los 184 m² de la más pequeña hasta los 2.600 de la mayor. Son parcelas de ocho propietarios particulares y de una empresa. A estas doce se le añadirá una última parcela de la zona expropiada hace años por el Concello, que cuenta en la actualidad con una retención de crédito total de 3.313.215 euros.

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La adquisición y expropiación llega a 1,2 millones y la urbanización y proyecto ronda una cantidad parecida para crear una gran zona verde que funcionará como área de esparcimiento y protección junto a la vía del ferrocarril. Además, se proyectará la construcción de nuevos accesos, entre los que destaca un vial perimetral de seis metros de largura concebido para un uso mixto, tanto peatonal como rodado.