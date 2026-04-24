La cesión del emisario de Montalvo para Poio y Sanxenxo acelera su saneamiento

Los accesos a la playa de Montalvo, en Sanxenxo, son hoy el escenario de la firma entre la empresa pública estatal Acuaes y los concellos de Sanxenxo y Poio de la cesión del nuevo emisario de Montalvo, una de las infraestructuras básicas del plan de saneamiento de ambos territorios que vierten a la orilla norte de la ría.

Con esta tubería y la ampliación de la depuradora de Paxariñas, en pruebas desde hace unos días, Sanxenxo y Poio adelantan el proyecto para disponer de una renovada red este mismo año. El nuevo emisario, de 1.282 metros de longitud, tiene unos 600 metros iniciales enterrado hasta alcanzar una profundidad de 10-12 metros, y el resto está apoyado sobre el fondo con lastres de hormigón. El tramo difusor tiene 107 metros y la descarga se realiza aproximadamente a 20 metros de profundidad.

Las obras de Acuaes, vinculada al Ministerio para la Transición Ecológica, comenzaron en octubre de 2023 por 23 millones de euros. Tanto la depuradora como el emisario permiten mejorar sustancialmente la depuración de las aguas residuales de Sanxenxo y Poio, y cumplir los parámetros de vertido marcados por la normativa europea sobre el tratamiento de las aguas residuales .

La actuación se ha completado con la construcción de una nueva estación de bombeo e impulsión en Raxó, que permite la conexión de este núcleo y el de Samieira al sistema de depuración, y la ejecución de un nuevo colector hacia Areas y su correspondiente bombeo e impulsión. Asimismo, se ha llevado a cabo la sustitución del equipamiento de los bombeos del puerto de Sanxenxo y de Espiñeiro para incrementar su capacidad de transporte, y la renovación del colector interceptor de Portonovo.

Todas estas actuaciones han finalizado su ejecución y se encuentran en funcionamiento, a excepción de los bombeos de Raxó y Areas que para su puesta en servicio están pendientes de acordar con la compañía distribuidora los puntos de suministro para las nuevas acometidas eléctricas necesarias.

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La nueva depuradora está diseñada para tratar las aguas residuales de 98.412 habitantes equivalentes, con un caudal medio de 16.042 m³/día. Entre las principales mejoras destaca la incorporación de un nuevo sistema de pretratamiento con tres líneas de tamizado y desarenado-desengrasado; un tratamiento anaerobio de dos líneas; un tratamiento biológico con decantación secundaria en cuatro líneas y un sistema de desinfección final mediante radiación ultravioleta.