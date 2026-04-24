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Cerdedo Cotobade acoge «Resart residencia de artistas»

El Centro Cultural Antón Fraguas, en Carballedo, acogerá mañana la segunda cita del Ciclo de Teatro de Primavera con la representación de «Resart residencia de artistas», una propuesta que forma parte de la programación para seguir dinamizando la oferta escénica en el municipio.

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