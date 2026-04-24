Caldas reactivará «Os Camiños do Camiño» con veinte contratos

El Concello de Caldas de Reis prevé poner en marcha a la mayor brevedad posible una nueva edición del Obradoiro de Emprego «Os Camiños do Camiño», que alcanzará su quinta convocatoria y permitirá la contratación temporal de veinte personas desempleadas.

La iniciativa será posible gracias a una subvención de 468.052 euros concedida por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, con la que se financiarán contratos a jornada completa y con una duración de nueve meses. El gobierno local confía en que el taller pueda comenzar a principios de junio, o incluso antes.

El proceso de selección está dirigido a personas inscritas como demandantes de empleo en la Oficina de Emprego de Caldas de Reis. El alcalde, Jacobo Pérez, animó a las personas interesadas a acercarse a las dependencias municipales para resolver dudas y completar los trámites necesarios para participar en la selección.

El Concello retoma así un programa al que no había podido acceder en los últimos años al contar con menos de quinientos personas desempleadas. La modificación del criterio por parte de la Xunta de Galicia, que ahora sitúa el límite en trescientos desempleados, ha permitido al municipio volver a optar a esta línea de ayudas.

El Obradoiro de Emprego dará trabajo a diez personas en tareas de albañilería y a otras diez en labores forestales y de jardinería, con actuaciones centradas en la conservación y mejora de zonas verdes. Entre los espacios en los que se intervendrá figuran el entorno de la antigua Fábrica da Luz, en la Fervenza do Segade, con el objetivo de impulsar su recuperación paisajística y patrimonial.

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Además, también se llevarán a cabo trabajos de mejora y acondicionamiento en distintos caminos y rutas de senderismo, así como en A Tafona. El plan incluye igualmente actuaciones en varias parroquias para el arreglo de fuentes y lavaderos.