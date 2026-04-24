Boa Vida espera atender al menos a 450 personas en el proceso de regularización

Boa Vida calcula que podrá atender a unas 450 personas hasta el 30 de junio en el proceso de regularización de inmigrantes, en un momento de fuerte demanda de información sobre el certificado de vulnerabilidad. La entidad pontevedresa, autorizada para acompañar estos trámites de extranjería, ha abierto una lista de espera y aplica un sistema de triaje para priorizar los casos más urgentes y aquellos en los que ya existe expediente o vínculo previo con la asociación.

La entidad advierte de que muchas personas están pidiendo el certificado sin saber si realmente lo necesitan, lo que está saturando la atención. Boa Vida recuerda que no se trata de un documento automático ni de un simple sello: exige entrevistas, comprobación de datos, valoración de la situación personal y justificación documental de la vulnerabilidad.

Ante el nerviosismo generado, la asociación pide calma. Insiste en que no hay cupos, ni sistema de puntos, ni se resuelve por estricto orden de llegada. Por eso, considera más prudente presentar la solicitud bien preparada, aunque sea unos días más tarde, que hacerlo con prisas y arriesgarse a errores o requerimientos.

Boa Vida recuerda además que el trámite y los certificados son gratuitos y alerta de posibles abusos por parte de intermediarios que puedan cobrar por gestiones sin coste. La recomendación es consultar antes con entidades que conozcan el procedimiento, especialmente si existen dudas sobre la documentación.

Correos es uno de los canales habilitados para registrar solicitudes, pero la asociación subraya que solo recibe la documentación y no revisa si el expediente está completo o bien presentado. Por eso, entregar los papeles sin orientación previa puede acabar generando problemas.

Para responder a la demanda, Boa Vida refuerza la atención por WhatsApp y correo electrónico, reorganiza su trabajo interno y prevé apoyo voluntario para consultas básicas. También mantendrá charlas informativas los miércoles a las 17.30 horas para resolver dudas comunes y evitar que cada caso tenga que atenderse de forma individual.

Balance socioeconómico

Boa Vida cerró 2025 con un balance positivo en su actividad social, laboral y ambiental. La entidad contabilizó cuarenta inserciones laborales, más de seiscientas horas de formación, doscientas asesorías realizadas y 71 toneladas de enseres recogidos, dentro de una línea de trabajo centrada en inclusión, empleo, reutilización y cuidado ambiental.

En el plano económico, la asociación finalizó el ejercicio con un pequeño resultado positivo después de haber registrado el año anterior pérdidas aproximadas de 30.000 euros. Aunque el margen es reducido, el dato supone una mejora respecto al ejercicio previo.

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Otro de los hitos de 2025 fue la obtención de la declaración de utilidad pública, un reconocimiento que permite beneficios fiscales para donaciones de particulares y empresas. La entidad confía en que esta condición contribuya a reforzar su sostenibilidad económica y ampliar apoyos.