El apeadero del tren para el campus es usado por apenas ocho pasajeros al día

La estación ferroviaria de Pontevedra alcanzó el pasado año los 132.000 viajeros al mes, casi 4.400 al día, mientras que otras como la de Santiago o las de Urzáiz y Guixar, en Vigo, superan con creces los 6.500 viajeros cada jornada. Pero entre estas grandes terminales Adif dispone de una red de pequeñas estaciones o apeaderos que apenas registran actividad a lo largo del año. Un ejemplo es el ubicado en las inmediaciones de Monte Porreiro, para dar servicio fundamentalmente a los estudiantes del campus universitario.

Este apeadero, que se puso en servicio hace una década aproximadamente con el estreno del actual Eje Atlántico ferroviario, registró el pasado año 3.074 usuarios, es decir, 256 al mes o algo más de ocho al día. Pese a estas exiguas cifras, es uno de los recintos de este tipo más utilizados de la provincia. En el sur hay varios, como el de Caldelas de Tui, con 704 viajeros en todo el año, el de As Neves con 400, o el de Salvaterra, con menos de 1.500, además de varios en Crecente y Arbo, con una utilización incluso menor.

En Redondela está el de Cesantes, con apenas 245 personas, mientras que Adif registró el pasado año 863 usuarios en Lalín. Mucho mejores cifras ofrecen estaciones como Arcade o Catoira.

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