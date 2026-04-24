Los afectados se movilizan contra las expropiaciones para levantar 2.000 viviendas en Pontevedra
Denuncian que se les ofrecen dos euros por metro cuadrado o viviendas de menor tamaño a las actuales y el PSOE pide "sentido común"
El proyecto de la Consellería de Vivenda de habilitar 230.000 metros cuadrados de suelo residencial en Pontevedra para levantar 2.000 pisos en las zonas de San Mauro, O Marco y A Parda ya genera enfado nada más nacer. ¿La razón? Las "irrisorias" compensaciones que denuncian por la expropiación de sus numerosas fincas y al menos una docena de casas afectadas.
Los propietarios denuncian que han llegado ya ofertas de la Xunta de dos euros por metro cuadrado y viviendas más pequeñas de las actuales, valoraciones que la conselleira María Martínez Allegue ya ha negado.
Sin embargo, los afectados ya han iniciado movilizaciones y contactos políticos, uno de ellos con el PSOE de Pontevedra, que apela al "sentido común" de la xunta para resolver el conflicto.
El portavoz municipal socialista, Iván Puentes, defiende la necesidad de llevar a cabo el proyecto y habilitar suelo para 2.000 viviendas, pero critica la "poca empatía y escasa claridad" con las que la consellería gestiona "las compensaciones a los más de 100 propietarios de viviendas y terrenos afectados por las expropiaciones".
Explica que "los casos son diversos, pero los vecinos perjudicados comparten el enfado por un procedimiento en el que no se reunieron con muchos de ellos y les pusieron encima de la mesa compensaciones irrisorias: hay documentos en los que constan dos euros por metro cuadrado o si les ofertaron casas, pisos e fincas de tamaños mucho más pequeños de los que poseen ahora mismo".
El PSOE ya ha mantenido un encuentro con el colectivo de propietarios y apena "al sentido común de la conselleira para que ofrezca una solución justa a unos vecinos que le piden cosas absolutamente razonables y que, además, a pesar de que les quitan sus propiedades, muestran toda la comprensión y toda la disposición del mundo para sentarse a hablar", dice Puentes.
"Le pido a la conselleira que ponga un poco de cordura en un proyecto que debe ser beneficioso para todos y que no convierta esto en una subasta", aseguró Puentes, tras una cita en la que estuco acompañado por los concejales Yoya Blanco, Manuel Fariña y Marcos Rey; la diputada autonómica Paloma Castro; el secretario de Justicia y Asesoría Jurídica de la Agrupación Socialista de Pontevedra, Pedro Hermida, y su secretaria de Movimientos Sociales, Lina Garrido.
El portavoz socialista local incidió en que "Pontevedra es una de las ciudades de Galicia con la vivienda más cara y necesita construir mucha vivienda pública para solucionar este problema, como estas que se quieren levantar en el contorno de San Mauro y A Parda", pero "para desarrollar este plan, lo primero es escuchar a los vecinos afectados".
El PSOE ya ha decidido trasladar estas quejas al Concello de Pontevedra y al Parlamento de Galicia. El contenido concreto de estas iniciativas será consensuado con losa vecinos, pero en todo caso, tal y como avanzó Iván Puentes, se traducirá en instar a la Consellería de Vivienda a proponer "alternativas serias y transparentes: básicamente, que se les pague un precio sensato, que se les ofrezcan viviendas y terrenos en condiciones equiparables a las que tienen en estos momentos y que se modifiquen aquellas cuestiones que sea posible cambiar sin afectar al espíritu de este proyecto".
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