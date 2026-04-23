Los usuarios del Coche de Punto suben un 135% con la ampliación de horario

Una vez más, el Concello de Pontevedra celebra los resultados de la iniciativa Coche de Punto, que con la ampliación de horarios ha subido un 135% el número de usuarios en marzo.

Tal y como informó el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, el mes pasado hubo 400 personas que utilizaron este servicio que acerca el transporte al rural, frente a los 170 de media habituales.

El regidor destacó que esto se debió a que se puso en marcha la anunciada ampliación de días y horas para aquellos que solicitan el Coche de Punto. De este modo, se incorporaron las tardes de lunes a viernes (de 16 a 21 horas) y las mañanas de los sábados (de 9 a 14 horas). Asimismo, se mantuvieron las mañanas de lunes a viernes de 7 a 14 horas.

«Es importante que la gente que lo necesite tenga esa opción. Siempre se pensó en que podía ser algo ajustable para el futuro», dijo Lores, confirmando que así se ha hecho.

Recordó que el Coche de Punto nació como «una respuesta desde el Concello de Pontevedra a una demanda social, ya que hay parroquias por las que pasan los autobuses y otras por las que no».

«Es una idea espléndida y una gestión espléndida», resumió el nacionalista.

Desde mediados de febrero

La decisión de ampliar los horarios y días de este servicio surgió a principios de este año, cuando el gobierno local encargó un estudio para evaluar esa posibilidad ante la demanda de los usuarios en aquel momento. El nuevo calendario se puso en marcha a mediados de febrero.

El año pasado el Coche de Punto realizó cerca de 2.500 viajes y la vía de contacto preferente por la ciudadanía era la llamada telefónica, con 2.158 solicitudes, frente a las peticiones realizadas a través de la web.

La iniciativa comenzó en octubre de 2024, con cuatro meses de uso gratuito para promocionarlo entre la población del rural. Tras 700 viajes sin pagar, a mediados de febrero de 2025 se inició la segunda etapa, con precios de poco más de dos euros por pasajero.

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