Transfrío multipica su capacidad operativa en su centro logístico de Barro

El Concello de Barro ha acordado la concesión de la licencia urbanística a la empresa Transfrío Rías Baixas SL para llevar a cabo la ampliación de sus instalaciones en el Polígono de Outeda-Curro. Este proyecto, que supone una inversión en ejecución material de cinco millones de euros, "representa un nuevo impulso para la consolidación industrial del municipio", según el gobierno local.

La empresa, especializada en la preparación, empaquetado y conservación de productos del mar en fresco y congelado , extenderá su actividad en tres parcelas que suman una superficie total de 4.480,46 metros cuadrados. La nueva construcción contará con cámaras frigoríficas y sumará una superficie construida de 4.407,24 metros.

Transfrío comenzó su andadura en Barro el año 2020 con el asentamiento de su primer centro logístico. Aquella primera fase contó con una inversión de 1,4 millones de euros para una nave de 2.313 metros cuadrados. Con el nuevo proyecto aprobado ahora, la firma multiplica su capacidad operativa y su volumen de inversión en Barro.

Noticias relacionadas

El alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, mostró su satisfacción por la consolidación de este proyecto: "Es una excelente noticia comprobar como las empresas que apostaron por Barro en su día siguen creciendo y reforzando sus instalaciones en nuestro municipio. Esta inversión de 5 millones de euros confirma que nuestros polígonos son un referente estratégico para el sector logístico y alimentario".