Las Titorías AGAG celebran su primer pitching presencial

La Casa da Luz acogerá el sábado 16 de mayo, desde las 10.30 horas, el primer pitching presencial de las Titorías de la Asociación Sindical Galega de Guionistas (AGAG), una iniciativa orientada a visibilizar el talento de las mujeres guionistas y a favorecer una mayor igualdad de oportunidades en la industria audiovisual gallega.

La cita fue presentada este martes por la concejala Anabel Gulías y la coordinadora de AGAG, Sara Varela. Gulías expresó la disposición del Concello a mantener una «colaboración permanente en el tiempo» con el proyecto, al entender que pone el foco en cuestiones como la precariedad laboral en el sector audiovisual, una realidad que afecta con especial frecuencia a las mujeres. La edil añadió que la iniciativa refuerza la relación de la ciudad con el audiovisual y ayuda a consolidar el impulso dejado por eventos recientes, además de poner en valor el talento que se forma en el Campus Crea y en las facultades de Comunicación Audiovisual y Bellas Artes.

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Por su parte, Varela destacó el paso del formato remoto al presencial en unas tutorías nacidas en 2020. Recordó que entonces la presencia de mujeres guionistas era del 26% y señaló que esa cifra ha mejorado en más de diez puntos en los últimos años. También subrayó que todos los proyectos que se presentarán están escritos en gallego. Durante la jornada se expondrán seis trabajos de largometraje, series y programas de televisión. El encuentro contará además con productoras invitadas y con el apoyo de AGADIC, Fundación SGAE y CIMA.