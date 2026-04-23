TapeaPoio servirá 28 tapas en 23 locales del 1 al 17 de mayo

Poio volverá a encender los fogones del 1 al 17 de mayo con una nueva edición de TapeaPoio, el certamen gastronómico que este año alcanza su tercera convocatoria con 23 establecimientos participantes y un total de 28 tapas, repartidas entre las modalidades creativa y tradicional. Todas tendrán un precio único de 4 euros.

La presentación de la edición de 2026 se celebró este jueves en la Praza do Mosteiro, en San Xoán, con la presencia de representantes institucionales, restauradores, colaboradores y miembros del jurado. El concurso consolida su crecimiento respecto al año pasado, con tres locales más y cinco tapas más que en 2025, además de un aumento en la cuantía de los premios y en el número de entidades colaboradoras.

El certamen repartirá un total de 10.000 euros en premios. De esa cantidad, 3.000 euros estarán destinados a los restauradores, mientras que el público optará a regalos valorados en cerca de 7.000 euros, aportados por las entidades colaboradoras. Entre ellos figuran menús degustación en restaurantes como Pepe Vieira y Casa Solla, cestas de productos, estancias en alojamientos del municipio, vales para establecimientos locales, actividades turísticas y pases para la isla de Tambo.

Las tapas podrán votarse tanto de forma electrónica como mediante urna física. Cada persona podrá emitir un único voto por tapa. Además del voto popular, un jurado especializado evaluará las propuestas presentadas en función de los criterios establecidos para las categorías tradicional y creativa.

Ese jurado estará formado por los cocineros Xosé Cannas, del restaurante Pepe Vieira, y Pepe Solla, de Casa Solla, además de Marga Pazos, socia fundadora de Salmoira, y del divulgador gastronómico y de viajes Alberto Ribas, autor del blog "Alvientooo". El certamen concederá premios a las mejores tapas elegidas tanto por el público como por el jurado.

La organización destacó durante la presentación el crecimiento del evento en apenas tres años, tanto en participación como en repercusión. También puso el acento en el papel del sector hostelero local y en la variedad de una propuesta que busca atraer visitantes a distintos puntos del municipio a través de la gastronomía.

Los premios a los establecimientos consistirán en vales para compras profesionales en Cash Froiz, mientras que los 23 locales recibirán además una placa de reconocimiento por su participación. La entrega de galardones se celebrará el próximo 8 de junio durante la III Gala da Hostalaría de Poio, prevista en el Pazo de Colón.

La edición de este año reunirá 18 tapas creativas y 10 tradicionales. Entre las propuestas figuran elaboraciones como "Torrixa con carrillera", "Cruxiente de mar nocturno", "B de polo", "Como un porquiño", "Robaliza na primavera", "Saam de langostino" o "Bocado de ouro", junto a opciones más clásicas como "Xudías con xamón", "Fabas con pulpo", "Chipiróns encebolados" o "Tosta de polbo grellado con queixo tetilla".

Los establecimientos participantes se reparten entre Raxó, Combarro, San Salvador, San Xoán, Samieira y O Covelo, lo que refuerza el carácter comarcal de una cita que aspira a convertir la ruta de tapas en una invitación a recorrer Poio a través de sus cocinas.

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Toda la información sobre el concurso, los locales participantes y sus propuestas puede consultarse en la web oficial de TapeaPoio.