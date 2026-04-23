SÉS presenta en Marín su nuevo libro-disco

La cantautora SÉS presentará este viernes en Marín su nuevo libro-disco, Nadando na incerteza, en un encuentro abierto al público que incluirá charla y firma de ejemplares. La cita será a las 19.00 horas en el Museo Manuel Torres, con entrada libre hasta completar aforo. La cantautora gallega explicará el proceso creativo de una obra que combina música y literatura y que mantiene los ejes de su trayectoria: defensa de la lengua gallega, compromiso cultural y mirada crítica sobre la realidad social.