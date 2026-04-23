El septuagenario pontevedrés Eladio Paz emprende la aventura africana: 4.000 kilómetros en bici

El pontevedrés Eladio Paz, de 71 años, acumula desde hace una década, cuando se jubiló, miles de kilómetros en bici por medio mundo, especialmente en Europa. Ahora emprende la aventura africana siempre con su fiel compañera, la bicicleta.

El próximo día 28 tiene previsto partir desde Pontevedra hacia el Sáhara, un recorrido de unos 4.000 kilómetros con salida desde Marrakech, en Marruecos, a donde llegará en avión, y que le llevará al Alto Atlas, las ciudades de Esmara o El Aaiun o la costa atlántica africana hasta el Estrecho de Gibraltar.

Después regresará a orillas del Lérez por la Ruta de la Plata, a lomos de la bici.

Su anterior aventura, en 2025, fue hasta Atenas, capital de Grecia hasta Pontevedra, tras recorrer países como Albania, Macedonia del Norte, Kosovo, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Italia y Francia, antes de acceder a España por Canfranc (Huesca), en plenos Pirineos.

Como él mismo recuerda, "pasé mucho frío en los Balcanes", una experiencia que casi con toda seguridad no sufrirá en África, aunque sí podrá comprobar la situación de la población saharaui, ya que pretende pasar también por campamentos como el de Tinduf.

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En una entrevista con FARO a finales del pasado año confesaba que "a mi manera, lo más importante en un viaje en solitario de este tipo es la cabeza. Una persona sin una pierna, puede viajar, pero sin cabeza no. Es lo fundamental para todo. Estos viajes son muy duros, te encuentras en situaciones muy duras. No hablo de frío, lluvia o de calor, sino de cosas que te pueden pasar por el camino», asegura el ciclista pontevedrés, experto en travesías de muy largo recorrido en las que cada detalle cuenta.