Convivencia
El rugby reina en Poio con unas 300 promesas gallegas y portuguesas
Participan el sábado en una jornada de convivencia alrededor de este deporte
Poio
Los campos municipales de A Reiboa, en A Seca, serán el sábado el epicentro del rugby base en Galicia con la celebración de la VI Concentración de Escuelas de Rugby, que reunirá la cerca de trescientos niños y niñas de entre 4 y 12 años, acompañados de sus familias, en una jornada de convivencia y deporte. La cita está organizada por el Pontevedra Rugby Club, con la colaboración del Concello de Poio, y contará con la participación de escuelas de rugby de Galicia y de Portugal, que compartirán experiencias y valores alrededor de este deporte.
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