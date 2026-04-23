El rugby reina en Poio con unas 300 promesas gallegas y portuguesas

Los campos municipales de A Reiboa, en A Seca, serán el sábado el epicentro del rugby base en Galicia con la celebración de la VI Concentración de Escuelas de Rugby, que reunirá la cerca de trescientos niños y niñas de entre 4 y 12 años, acompañados de sus familias, en una jornada de convivencia y deporte. La cita está organizada por el Pontevedra Rugby Club, con la colaboración del Concello de Poio, y contará con la participación de escuelas de rugby de Galicia y de Portugal, que compartirán experiencias y valores alrededor de este deporte.