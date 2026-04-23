Quirónsalud Pontevedra refuerza el equipo de la Medicina Estética ante el aumento de tratamientos preventivos del cuidado de la piel

El Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez de Pontevedra ha reforzado el servicio de Medicina Estética con la incorporación de la doctora Vanessa Cernadas, en un momento en el que la demanda de los tratamientos aumenta de forma sostenida con un enfoque preventivo y de mejora del cuidado de la piel.

Según el último informe de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), el 46% de la población española ya se ha sometido a algún tratamiento, mientras que un 30% se plantea hacerlo en el futuro. El estudio apunta también a una normalización de estos procedimientos entre personas de entre 30 y 64 años, con una presencia creciente de pacientes masculinos y perfiles más jóvenes que buscan tratamientos preventivos.

La doctora Vanessa Cernadas explica que cada vez más pacientes se acercan a la consulta con la idea de mejorar su aspecto “sin transformaciones evidentes”, sino buscando “una mejora progresiva de la calidad de la piel y una prevención real del envejecimiento”, siempre desde una indicación médica personalizada.

La especialista en medicina estética subraya también de un cambio importante en la forma en que se abordan estos procedimientos, “ante todo, se busca un resultado natural y acorde con las características individuales de cada persona”.

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Para lograr esos resultados, los tratamientos más solicitados son la hidratación profunda de la piel con base en vitaminas y aminoácidos, los inductores de colágeno, la mesoterapia y los tratamientos con luz pulsada intensa (IPL), “con los que se pueden conseguir una revitalización cutánea orientada a mejorar la textura, luminosidad e hidratación de la piel”, concluye la doctora Cernadas.