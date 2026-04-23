El PSOE ve un «engaño» en el plan de la piscina de A Seca

El PSOE de Poio acusa al alcalde, Ángel Moldes, de «engaño» en el proyectado complejo deportivo de A Seca. Según Gregorio Agís, portavoz socialista, «la Xunta ratifica la inviabilidad del pabellón prometido y sitúa la zona edificable (para una piscina) en un espacio residual del aparcamiento, agravando los problemas de estacionamiento en la zona», Agís acusa al alcalde de «vender proyectos inexistentes» y de «falta de planificacion y previsión al amenazar con incrementar el caos de movilidad en A Seca».