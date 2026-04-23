El PSOE denuncia la "alarmante situación de colapso sanitario" que sufre el CHOP tras la pandemia
Los socialistas aseguran que las consultas para especialistas acumulan 26.504 pacientes pendientes y que las listas para cirugía han crecido casi un 70% desde 2019
El PSOE de Pontevedra denunció este jueves el “deterioro y colapso sanitario” del área sanitaria tras asegurar que el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHUP) cerró 2025 con 26.504 personas en lista de espera para consultas de Atención Especializada, frente a las 16.911 de diciembre de 2019, antes de la pandemia. Según los socialistas, el incremento alcanza el 57%.
La formación sostiene que la situación también se agrava en cirugía. Siempre según los últimos datos de la Xunta citados por el PSOE, las personas pendientes de una operación pasaron de 2.727 antes de la pandemia a 4.555 en la actualidad, casi un 70% más.
El portavoz municipal, Iván Puentes, afirmó que estos datos “contradicen la versión de la Xunta” y evidencian que el presidente gallego, Alfonso Rueda, no cumplió su promesa de devolver las listas de espera a niveles prepandémicos. A su juicio, el Sergas ha empeorado tanto el número de pacientes pendientes como los tiempos de demora para consultas, pruebas diagnósticas y cirugías.
La denuncia fue realizada por Puentes y la diputada autonómica Paloma Castro ante el ambulatorio Virxe Peregrina, donde criticaron que los problemas en Atención Primaria y Especializada no solo no se hayan resuelto, sino que se hayan cronificado. Puentes aseguró que conseguir una cita en Primaria puede suponer esperar dos o tres semanas.
En atención especializada, el PSOE señaló que las peores cifras se concentran en Montecelo y en el Hospital Provincial. Entre las pruebas diagnósticas, destacó demoras de 505,3 días en Otorrinolaringología, 237,7 en Digestivo, 151,5 en estudios del sueño y 92,1 días en ecografías relacionadas con el cáncer de mama.
En las consultas, afirman los socialistsas, la espera media en el CHOP ronda los 70 días. Oftalmología suma 4.224 pacientes en lista de espera, Traumatología 3.082 y Neurología 2.134, con demoras de hasta cinco meses en esta última especialidad. En cirugía, la media también se sitúa en torno a 70 días, con Oftalmología y Traumatología como los servicios con más pacientes pendientes.
Por su parte, Paloma Castro anunció una batería de preguntas en el Parlamento gallego para exigir explicaciones al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. La diputada aseguró que “la sanidad no puede estar en lista de espera” y advirtió de que detrás de estas cifras “hay personas, historias y enfermedades”.
Puentes atribuyó la situación a la falta de contratación, planificación y recursos, y criticó además que el PP siga defendiendo el desmantelamiento del Hospital Provincial, lo que, en su opinión, reduciría aún más la capacidad asistencial de Pontevedra.
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