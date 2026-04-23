Programa escolar para prevenir adicciones y malos hábitos en Sanxenxo

La prevención de las conductas adictivas y la promoción de hábitos de vida saludables entrarán este año en las aulas de Sanxenxo con un nuevo programa dirigido a alumnado de distintas edades y también a sus familias. La iniciativa, presentada esta semana a las ANPAS de los centros educativos del municipio, pretende implicar a toda la comunidad escolar en un trabajo continuado de sensibilización y formación frente a problemas cada vez más presentes entre la población joven.

El plan se articula en tres bloques y forma parte de ‘Sanxenxo Xove’, dentro del convenio suscrito entre el Concello de Sanxenxo y la Asociación Avante. La propuesta adapta los contenidos a cada etapa educativa, desde Infantil y Primaria hasta los últimos cursos de Secundaria.

El primero de los apartados, bajo el título ‘Non pasa de moda’, está orientado al alumnado de 5º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de ESO. Su objetivo es introducir nociones básicas de prevención relacionadas con sustancias adictivas cuyo consumo, según se expuso en la presentación, tiende a normalizarse cada vez más y cuenta con una mayor aceptación social.

El segundo bloque, ‘Medrando’, se centra en los últimos cursos de Secundaria y busca responder a algunas de las dudas habituales en esa etapa. Entre los asuntos que se abordarán figuran la prevención de infecciones de transmisión sexual, la violencia de género, el consumo de sustancias, las habilidades sociales, la autorresponsabilidad, la toma de decisiones, las relaciones personales, las alternativas de ocio y la continuidad de estudios.

La tercera línea, ‘É a túa escola, eres ti’, incluye cuatro talleres formativos destinados a alumnado de Primaria, Infantil y también a las familias. En ellos se tratarán cuestiones como los límites y normas, la gestión emocional, la mejora de la comunicación entre padres e hijos y el acoso, con especial atención a la convivencia escolar.

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Durante el encuentro con las ANPAS también se recordó que ya está abierto el plazo para solicitar las ayudas municipales de conciliación y actividades en Sanxenxo. Las entidades tendrán hasta el 16 de noviembre para justificar los gastos correspondientes, realizados hasta el 31 de octubre.