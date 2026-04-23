El PP pide arreglos en el mercado de Navarrete

El PP de Pontevedra ha reclamado al gobierno local una solución inmediata para la verja principal de acceso al Mercado Virgen del Camino, que, según la concejala Silvia Junco, lleva varios días averiada. La edil sostiene que la incidencia impide la carga y descarga por la entrada de la calle Fray Juan de Navarrete y obliga a desviar a la clientela hacia otro acceso.