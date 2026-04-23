Las dos nuevas obras de la Illa das Esculturas, listas para ser visitadas

La Diputación puso este jueves el colofón oficial a la 32 Bienal de Pontevedra con la inauguración de las obras ‘Mirando inacabable’ de Soledad Penalta y ‘Él peso de la memoria’ de Idoia Cuesta, que ya están listas para ser visitadas. La institución provincial adquirió estas obras de grandes dimensiones para su instalación en la Illa das Esculturas, como parte de la edición con la que se recuperó la Bienal después de 15 años de ausencia, y que por cuestiones técnicas no se pudieron instalar hasta ahora.

El vicepresidente provincial, Rafa Domínguez, fue el encargado de inaugurar las esculturas, acompañado del concejal de Cultura Demetrio Gómez; la directora territorial de la Consellería de Cultura, Isabel Couselo Torres; el comisario de la edición pasada de la Bienal, Antón Castro; la directora del Museo de Pontevedra, Ángeles Tive; y las propias artistas.

Domínguez destacó en su intervención que este acto «demuestra que la Bienal no es un evento aislado, sino un proyecto ambicioso para la ciudad y para la provincia. Creo que superamos con creces los objetivos que nos habíamos marcado. El principal era recuperarla y de eso no hay duda porque ya estamos trabajando en la de 2027 y después habrá que trabajar en la de 2029 y en la de 2031. Pero había otros objetivos y uno de los definidos por el comisario desde el primer momento era recuperar esta Illa das Esculturas».

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El montaje de las piezas ya se realizó la pasada semana, pero hasta este jueves no se procedió a su inauguración en un espacio que comparten ahora con otras doce esculturas instaladas a orillas del Lérez hace 25 años.