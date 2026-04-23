Luz verde a 13 nuevas viviendas públicas en la zona de A Parda de Pontevedra

La junta de gobierno local de Pontevedra ha autorizado a la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia la construcción de 13 viviendas en la parcela de As Devesas, un suelo que había sido cedido previamente por el Concello a la administración autonómica.

Así lo anunció en rueda de prensa el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, quien explicó que la promoción se levantará en la Unidad de Actuación 15 de la Rúa das Devesas. Esta parcela forma parte del conjunto de terrenos puestos a disposición de la Xunta por el Concello.

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El edificio se levantará sobre una parcela de 532 metros cuadrados y contará con una superficie construida total de 2.595 metros cuadrados. El diseño prevé un inmueble de planta baja más tres alturas y bajo cubierta, con un presupuesto de ejecución de 2.413.673 euros. Habrá cuatro viviendas por planta y en el bajo cubierta una sola.