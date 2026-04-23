Aniversario
«Grândola, Vila Morena» toma forma en Pontevedra
R. P.
Pontevedra
La UNED de Pontevedra acogió en la mañana de este miércoles un ensayo de la cantata comunal de «Grândola, Vila Morena», que se celebra el viernes en la Praza da Peregrina.
La sesión contó con la participación de la agrupación vocal Máis Cantos y sirvió para ultimar los detalles de un acto abierto a la ciudadanía, que estará dirigido por Nelson Quinteiro y acompañado por la Banda de Música Unión de Lantaño.
La iniciativa busca convertir la plaza en un espacio de encuentro en torno a los valores de memoria, libertad e igualdad.
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