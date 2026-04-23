La Escuela Naval honra su historia

La Escuela Naval Militar de Marín no olvida a sus héroes y Álvaro de Bazán es sin duda uno de ellos. No en vano, el patio de aulas lleva su nombre, y está presidido por una estatua del almirante. Ese fue el escenario elegido este jueves para conmemorar el quinto centenario del nacimiento del marino, un homenaje enmarcado en las séptimas Jornadas Históricas de la Armada, que concluirán en octubre.

Un momento del acto. | G. S.

La ceremonia ha estado presidida por el almirante Jefe de Personal de la Armada Alfonso Delgado Moreno, que ensalzó la figura de Álvaro de Bazán, «primer marqués de Santa Cruz e invicto Capitán General de la Mar Océana. Líder tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico, se le considera el mayor comandante naval de la historia de España. Fue pionero en el desarrollo de la guerra anfibia y el uso de los galeones ibéricos como buques de guerra, además de otras técnicas y embarcaciones diseñadas por él mismo.

Participantes en el homenaje. | G. S.

Tras la ceremonia de este jueves, el contralmirante director de Enseñanza Naval Ramón Pablo Fernández Borra, encabeza este viernes el acto de Jura de Bandera de los alumnos aspirantes a Oficiales Reservistas Voluntarios y de Personal Civil, así como la renovación de su juramento a la Promoción del año 2000 del Servicio de Formación de Cuadros de Mando de la Armada (SFCM) en su XXV aniversario.

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Se trata de otra solemne ceremonia que sirve para enlazar la historia y el pasado de la Armada con la sociedad civil y su propio futuro.