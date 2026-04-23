Encargado el arreglo de la verja del mercado Virxe do Camiño
«El Concello hizo todo lo que tenía que hacer», aseguró el alcalde de Pontevedra ante las protestas
Pontevedra
El Concello de Pontevedra ha encargado a una empresa el arreglo de la verja de entrada del Mercado Municipal Virxe do Camiño, en la galería entre las calles Sagasta y Fray Juan de Navarrete, que impidió el paso de los vendedores y clientes al estropearse.
«El Concello hizo todo lo que tenía que hacer», aseguró el alcalde ante las protestas. Además recordó que se llamó a los Bomberos para abrirla sin consentimiento del concelleiro responsable.
- Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
- Extranjeras de Vigo, tras solicitar su regularización: «Estamos emocionadas, es la oportunidad que estábamos esperando»
- Una decena de detenidos en un operativo contra el narcotráfico en Arousa
- Muere atropellado un hombre de 48 años en la PO-531 en Pontevedra y el vehículo se da a la fuga
- Muere el policía nacional Nazario Luis Rodríguez Costa, destinado en Salvaterra y antes en la comisaría de Vigo
- Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
- De profesor nominado a Mejor Docente a suspender la oposición: el TSXG ratifica su 4,9
- Herido muy grave un motorista en Vilanova