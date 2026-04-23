Encargado el arreglo de la verja del mercado Virxe do Camiño

El Concello de Pontevedra ha encargado a una empresa el arreglo de la verja de entrada del Mercado Municipal Virxe do Camiño, en la galería entre las calles Sagasta y Fray Juan de Navarrete, que impidió el paso de los vendedores y clientes al estropearse.

«El Concello hizo todo lo que tenía que hacer», aseguró el alcalde ante las protestas. Además recordó que se llamó a los Bomberos para abrirla sin consentimiento del concelleiro responsable.