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Encargado el arreglo de la verja del mercado Virxe do Camiño

«El Concello hizo todo lo que tenía que hacer», aseguró el alcalde de Pontevedra ante las protestas

Cartel de protesta en la entrada por Fray Juan de Navarrete.

Cartel de protesta en la entrada por Fray Juan de Navarrete. / FdV

Ana López

Pontevedra

El Concello de Pontevedra ha encargado a una empresa el arreglo de la verja de entrada del Mercado Municipal Virxe do Camiño, en la galería entre las calles Sagasta y Fray Juan de Navarrete, que impidió el paso de los vendedores y clientes al estropearse.

«El Concello hizo todo lo que tenía que hacer», aseguró el alcalde ante las protestas. Además recordó que se llamó a los Bomberos para abrirla sin consentimiento del concelleiro responsable.

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