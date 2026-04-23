Un conductor triplica la tasa de alcohol e intenta comerse el papel con el resultado del test en Pontevedra

La Policía Local de Pontevedra detuvo a un conductor por un presunto delito de atentado contra un agente de la autoridad y por otro delito contra la seguridad vial. Los hechos tuvieron lugar en la calle Eduardo Pondal alrededor de las 18:00 horas del pasado sábado día 18, según ha informado el Concello este jueves.

La patrulla acudió al lugar donde se había producido un accidente de tráfico con el objetivo de ayudar y prestar asistencia en la formalización de un parte amistoso entre las personas implicadas.

Las fuentes municipales añaden que durante el transcurso de las entrevistas con las partes, los policías observaron que una de ellas presentaba un evidente estado de embriaguez.

Al someter a esta persona a las pruebas de alcoholemia, el resultado arrojó una tasa de 0,86 mg/l (miligramos de alcohol por litro de aire espirado), más del triple de la tasa legal.

Fue entonces cuando su comportamiento se alteró. Según el Concello, en el momento en que se le indicó el resultado de la prueba, la persona "adoptó una actitud agresiva: intentó romper el ticket impreso por el etilómetro, llegando a introducirlo en la boca, y acto seguido se tiró al suelo, el que provocó que se golpeara en la nariz".

Cuando los agentes trataron de ayudar a este conductor a incorporarse "comenzó a forcejear, propinó varios puñetazos a uno de los agentes y se agarró a sus piernas con la intención de tirarlo al suelo", añaden las mismas fuentes.

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Finalmente, la Policía Local detuvo a esta persona por agredir a un agente de la autoridad y por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial, en la modalidad de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas superando las tasas legalmente permitidas.