El Concello de Pontevedra recurrirá ante la Justicia la autorización del parque eólico de A Fracha

La Xunta de Goberno del Concello de Pontevedra aprobó este jueves la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Dirección Xeral de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia, por la que se concede la autorización administrativa previa para la construcción del proyecto del parque eólico de A Fracha.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, explicó que esta acción judicial se adopta después de que la consellería competente no respondiese en el plazo de un mes a la alegación presentada por el Concello, lo que implica su desestimación por silencio administrativo. Ante esta circunstancia, el gobierno local decidió activar la vía judicial dentro del plazo legal de dos meses establecido tras ese rechazo.

El objetivo principal del recurso es lograr que se declare la nulidad o, en su caso, la anulación del acto administrativo. Lores denunció que el proyecto inicial del parque eólico fue objeto de diversas modificaciones por parte de la empresa promotora a lo largo del tiempo, sin que la Xunta emitiera un nuevo informe sobre la documentación sucesivamente presentada.

Según señaló el regidor, esta situación impidió al Concello pronunciarse sobre los cambios introducidos en el proyecto. “No tuvimos ocasión de alegar absolutamente nada”, lamentó, al considerar que se vio limitada la capacidad de respuesta de la administración municipal ante las nuevas condiciones planteadas.

Fernández Lores defendió además la legitimidad del Concello para intervenir en este procedimiento, al tratarse de una administración pública directamente afectada por la instalación del parque eólico. “Tenemos todo el derecho del mundo a presentarnos y alegar las cuestiones pertinentes”, afirmó, en defensa de los intereses municipales.

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Para dar continuidad al procedimiento judicial, la Xunta de Goberno acordó encomendar la asistencia letrada del caso al asesor jurídico municipal.