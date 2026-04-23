Fiestas
Cantodarea abre mayo con dos días de fiesta y la actuación de Miramar
El barrio de Marín concentrará durante el jueves y el viernes actos religiosos y música en vivo
Hugo de Dios
Cantodarea, en Marín, celebrará sus fiestas de San Xosé los días 30 de abril y 1 de mayo con un programa que combinará música en la calle, actos religiosos y verbena, con la orquesta Miramar como principal reclamo. El barrio de la villa de Marín volverá así a abrir el mes de mayo con una de sus fechas festivas más reconocidas del calendario.
La programación arrancará el próximo jueves con charangas y una tamborrada en el atrio de la iglesia. Ya el viernes, la jornada dará comienzo con un pasacalles y continuará con la misa y la procesión en honor a San Xosé, acompañada por la banda de música. El cierre llegará por la noche con la actuación de Miramar, llamada a convertirse en el momento más multitudinario de unas fiestas pensadas para reunir tanto a vecinos como a visitantes.
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