Borela ganará una plaza central con una reforma vial por 1,3 millones

La Diputación de Pontevedra y el Concello de Cerdedo Cotobade acometerán un nuevo proyecto conjunto para mejorar la seguridad viaria y la movilidad peatonal en la carretera provincial EP-0407 a su paso por la parroquia de Borela. El acuerdo fue formalizado ayer por el presidente provincial, Luis López, y el alcalde del municipio, Jorge Cubela.

La actuación contará con una inversión total de 1,3 millones de euros. La institución provincial asumirá la mayor parte de la financiación, con una aportación próxima a los 910.000 euros (el 70% del presupuesto). El Concello cubrirá los 390.000 euros restantes, además de los costes derivados de las expropiaciones, estimados en alrededor de 54.000 euros. El proyecto se centra en un tramo de cerca de 300 metros que abarca la plaza central de Borela, un espacio de especial valor patrimonial y paisajístico.

La intervención busca transformar este área en una zona de convivencia donde peatones y vehículos compartan el espacio con prioridad para los desplazamientos a pie. Además de reforzar la seguridad, se pretende recuperar la plaza como lugar de encuentro vecinal y mejorar su imagen mediante la renovación de servicios básicos, con el soterramiento de las redes de saneamiento, abastecimiento y telecomunicaciones.

Durante la firma del convenio, López hizo referencia al programa Vía Depo, dotado con 8 millones, orientado a apoyar a los Concellos en la reparación de daños causados por los temporales.

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Por su parte, Cubela destacó el carácter estratégico del proyecto para la parroquia de Borela, señalando que supone un paso fundamental para dar respuesta a una demanda histórica del vecindario como es la transformación de su plaza central en un espacio más seguro y accesible, respetuoso con su valor patrimonial.