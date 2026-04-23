Las bodas de plata de la camelia

La Sociedad Española de la Camelia ha iniciado en Pontevedra la celebración de sus bodas de plata con un programa de actos abierto al público que se desarrollará desde hoy y durante todo el fin de semana en distintos espacios de la ciudad, con el Palacete de las Mendoza como principal escenario. La conmemoración, organizada para celebrar el cuarto de siglo de trayectoria de la entidad, reúne exposiciones, actividades divulgativas, encuentros sociales y actuaciones musicales con un doble objetivo: repasar la historia de la sociedad y reforzar la proyección de la camelia como símbolo botánico, cultural y patrimonial de Galicia.

La programación echó a andar hoy en la plaza de Santa María con la inauguración de las exposiciones itinerantes «A camelia flor de galegas e galegos» y «A camelia na provincia da Coruña», en un primer acto que sirvió también para presentar ante los medios la celebración del 25 aniversario de la Sociedad Española de la Camelia.

El grueso de las actividades se vivirá el sábado, con una jornada pensada para disfrutar de la camelia desde distintas perspectivas. A las 12.00 horas abrirán el Mercadillo de la Camelia y las exposiciones instaladas en los jardines y en la sala de exposiciones, y media hora más tarde comenzará la charla-coloquio «25 años de nuestra historia» en el salón de actos. Después llegará uno de los momentos más esperados entre los socios, el almuerzo de confraternidad de la SEC en el Parador de Pontevedra. Ya por la tarde, las instalaciones volverán a abrir a las 17.00 horas y, a las 18.00, los jardines del Palacete de las Mendoza acogerán la «Hora del Té Areeiro», una cata comentada. La música pondrá el broche a la jornada con la actuación de Son das Corbaceiras a las 19.00 horas, antes del cierre previsto para las 21.00.

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La celebración continuará el domingo con una última jornada que arrancará a las 11.00 horas. Una hora después se celebrará el acto oficial del 25º aniversario de la Sociedad Española de la Camelia en los jardines del Palacete de las Mendoza. A las 12.30 horas llegará la actuación musical de Manoele de Felisa y, ya a las 13.30, se servirá el «Aperitivo de la Camelia», como cierre festivo de una conmemoración muy especial. El programa concluirá a las 15.00 horas.