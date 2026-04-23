Bienvenida virtual a los peregrinos

Se trata de un tótem interactivo que proporciona a los peregrinos informaciones útiles en su propio idioma sobre las rutas de peregrinación, con mapas descargables de la Variante Espiritual y la Ruta Padre Sarmiento; previsiones meteorológicas, indicaciones para albergues, hoteles, establecimientos de hostelería y comercios así como servicios útiles muy demandados por los peregrinos como farmacias, taxis o emergencias.

Los usuarios también pueden consultar toda la información sobre lo que pueden ver y hacer durante su paso por el municipio, desde el patrimonio cultural y natural a las posibilidades de ocio, las fiestas o las actividades de turismo activo y marinero. Asimismo, ofrece un Libro de Firmas virtual, en el que pueden dejar mensajes sobre su peregrinación o comentarios y sugerencias para mejorar el recorrido al paso por Poio.

Las distintas secciones pueden descargarse directamente en los móviles de los peregrinos desde el Punto de Atención al Peregrino, que incluye una versión móvil para que los usuarios puedan consultar la información desde sus propios dispositivos, accesible en pilgrimpoio.com

«Es una herramienta pionera que nos brinda la posibilidad de atender en su idioma y en cualquier momento a los muchísimos peregrinos, en su mayor parte extranjeros, que pasan por el Concello, en ocasiones más de 100 cada día, y no pueden ser atendidos por el personal municipal», explicó la concejala de Turismo Rocío Cochón, que quiso dar la bienvenida la distintos grupos de peregrinos de Taiwán, Eslovaquia y Brasil para explicarles el uso del tótem.

Cochón explicó que la iniciativa busca enriquecer la experiencia de esos cerca de 35.000 peregrinos, según datos de la Mancomunidade do Salnés, que descubren Poio gracias al Camiño pero también que «cada vez más puedan quedarse a comer y cenar con nosotros, pernoctar aquí, comprar en nuestro comercio local y, después de rematar el Camino, se conviertan en los mejores prescriptores y marchen pensando en volver».

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El dispositivo estuvo en fase de pruebas durante los últimos meses, recogiendo las opiniones de usuarios y los datos de uso para perfeccionar la interfaz. El proyecto es una iniciativa del gobierno local cofinanciada con fondos europeos, a través de la Consejería del Mar y el GALP Ría de Pontevedra, y fondos propios del Concello.